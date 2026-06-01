Conclusa la 82ma Assemblea plenaria della CEI: Mons. Basile alla sua prima partecipazione

«Rientrato dalla mia prima partecipazione all'Assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana a Roma, desidero condividere la gioia e l'emozione vissuta in questi giorni.

L'assemblea è stata contrassegnata da un confronto su orientamenti e priorità pastorali a partire dal documento di sintesi del cammino sinodale delle Chiese in Italia. Questo testo è un riferimento centrale per l'itinerario ecclesiale italiano e, durante l'assemblea, ci ha permesso di discutere su come iniziare oggi alla vita di fede, anche annunciando il Vangelo agli adulti, con comunità cristiane missionarie, aperte al contributo e alla corresponsabilità di tutti, allargando l'orizzonte a giovani, poveri, persone in ricerca di senso…

Papa Leone XIV ci ha incontrato, esortandoci a cercare l'essenziale e ad avere coraggio nel cercare le vie necessarie per l'annuncio del Vangelo.

Su questo solco sento che i primi passi del mio ministero episcopale e il nostro cammino di Chiesa diocesana sono chiamati a procedere, nella fedeltà alla chiamata di Dio e alla terra nella quale egli ci ha posti.»

Si è conclusa a Roma, che ha riunito i vescovi delle diocesi italiane attorno ai temi del cammino sinodale, dell'evangelizzazione e delle priorità pastorali della Chiesa nel nostro tempo.Persi è trattato della prima partecipazione all'assise della CEI. Al rientro da Roma, il vescovo, ha voluto condividere alcune riflessioni sull'esperienza vissuta, segnata dall'ascolto, dal confronto ecclesiale e dall'incontro con Papa Leone XIV, che ha esortato i pastori delle Chiese in Italia a «cercare l'essenziale» e ad avere coraggio nell'annuncio del Vangelo.Di seguito il testo della riflessione di mons. Basile.