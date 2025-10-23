Temperature primaverili e ventilazione meridionale su Giovinazzo

In tanti a Giovinazzo ed in tutto il Nord Barese si erano chiesti dove fossero finite lequei giorni di temperature miti in pieno autunno che rendevano gradevole stare all'aria aperta. La pioggia delle scorse giornate, ancora troppo poca per raccolti per cui ce ne vorrebbe molta di più, ha lasciato spazio nelle ultime ore all'alta pressione che coinvolgerà tutta la Puglia centrale adriatica.A Giovinazzo, quest'oggi, 23 ottobre, sono previsti, valori termici nettamente primaverili, accompagnati da una debole ventilazione meridionale. Velature si alterneranno al cielo sereno, ma l'aria resterà mite almeno sino al tramonto. A sera discesa sino alle minime della notte che si assesteranno sui 15°, ma l'andamento meteorologico sembra possa essere costante sino al fine settimana. Domenica possibili piogge al mattino. Ma per tutti gli aggiornamenti, vi rimandiamo al consueto appuntamento con le previsioni della mezzanotte del tra il 25 ed il 26 ottobre.