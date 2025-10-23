Porto di Giovinazzo - Levante. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Porto di Giovinazzo - Levante. Foto Gianluca Battista
Temperature primaverili e ventilazione meridionale su Giovinazzo

Il termometro indicherà valori termici in netta risalita

Giovinazzo - giovedì 23 ottobre 2025
In tanti a Giovinazzo ed in tutto il Nord Barese si erano chiesti dove fossero finite le ottobrate, quei giorni di temperature miti in pieno autunno che rendevano gradevole stare all'aria aperta. La pioggia delle scorse giornate, ancora troppo poca per raccolti per cui ce ne vorrebbe molta di più, ha lasciato spazio nelle ultime ore all'alta pressione che coinvolgerà tutta la Puglia centrale adriatica.

A Giovinazzo, quest'oggi, 23 ottobre, sono previsti picchi di 24°, valori termici nettamente primaverili, accompagnati da una debole ventilazione meridionale. Velature si alterneranno al cielo sereno, ma l'aria resterà mite almeno sino al tramonto. A sera discesa sino alle minime della notte che si assesteranno sui 15°, ma l'andamento meteorologico sembra possa essere costante sino al fine settimana. Domenica possibili piogge al mattino. Ma per tutti gli aggiornamenti, vi rimandiamo al consueto appuntamento con le previsioni della mezzanotte del tra il 25 ed il 26 ottobre.
  • meteo Giovinazzo
