Sventa il furto di un'auto, ma viene ferito da uno dei ladri

Ha sorpreso dei banditi che tentavano di rubare un'auto parcheggiata alla periferia di Giovinazzo e li ha fermati. Nella concitazione, però, è stato colpito al gomito con un arnese da scasso ed è rimasto ferito. Brutta avventura ieri per un passante, mentre sul luogo, per le indagini, sono prontamente intervenuti iErano le ore 21.40, quando ha visto quattro malviventi rigorosamente vestiti di nero e a volto coperto, a bordo di unadi colore scuro, entrare in azione nel tentativo di rubare una nuovissimaparcheggiata lungo via Lupis, ad angolo con via Firenze. Uno dei ladri, dopo essersi intrufolato all'interno dell'abitacolo, aveva già rotto il bloccasterzo, forzando infine il cilindretto di accensione, ma l'intervento del giovane li ha costretti a desistere, mollando la presa.Nel tentativo di guadagnare la fuga uno dei ladri, impugnando un piccolo arnese da scasso (verosimilmente una chiave inglese), ha colpito il passante al gomito sinistro, provocandogli una lieve contusione. Poi, complice il buio, sono scappati in via Lupis, prima di dileguarsi verso via Bitonto. Il giovane, rimasto sotto shock, non ha avuto bisogno delle cure degli operatori sanitari del: la sua veemente reazione, sprezzante del pericolo, ha impedito ai malviventi di asportare l'auto.Sul posto, intanto, scattato l'allarme alla centrale operativa del, sono arrivati idell'della, i quali hanno eseguito i rilievi, sequestrando anche un cacciavite, e ascoltato il testimone oculare del tentato furto che non si è nascosto, non ha girato la testa dall'altra parte.