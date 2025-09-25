Cronaca
Rubano un'auto sul lungomare di Giovinazzo: il video fa il giro del web
L'episodio intorno a mezzanotte, quando la banda, in meno di due minuti, è riuscita a spingere e portar via una Peugeot 208
Giovinazzo - giovedì 25 settembre 2025 10.39
Sta facendo il giro della rete, ed è ormai divenuto virale, il video dell'ennesimo furto di auto avvenuto a Giovinazzo, sul lungomare di Levante, da parte della banda della Porsche Macan, già segnalata nei giorni scorsi in altri furti d'auto avvenuti in città e nell'area metropolitana di Bari. Sul caso, intanto, indagano i Carabinieri.
I fatti risalgono intorno alla mezzanotte di ieri, quando dalle immagini immortalate da un residente della zona si notano alcuni uomini vestiti di scuro e col volto coperto che, usando il suv della Porsche, riescono a portar via una Peugeot 208 parcheggiata sul lungomare Esercito Italiano. Il modus operandi è quello solito - la manomissione della centralina e la "spinta" per la messa in moto - e a niente sembrano servire gli antifurti ed i block system. Infine, la rapida fuga in via Rodogni.
La tecnica non è affatto nuova, episodi analoghi sono già stati raccontati a Giovinazzo: le segnalazioni di colpi simili, infatti, si susseguono in ogni dove a nord di Bari e nella sesta provincia pugliese. Il tutto, poi, davanti ai residenti, agli automobilisti e ai passanti, uno dei quali ha ripreso la scena con il proprio smartphone. Il video dura 84 secondi, mentre le immagini alimentano la preoccupazione dei cittadini che invocano maggiore sicurezza e più controlli, specie nelle ore notturne.
Già negli anni passati altri due casi simili, sempre a Giovinazzo - il primo nella centralissima piazza Vittorio Emanuele II, il secondo in via De Turcolis, fra i luoghi della movida giovinazzese - fecero il giro del web e gli amministratori comunali incontrarono il prefetto di Bari per cercare una soluzione all'escalation criminale.
