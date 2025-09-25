Il furto avvenuto sul lungomare Esercito Italiano
Il furto avvenuto sul lungomare Esercito Italiano
Cronaca

Rubano un'auto sul lungomare di Giovinazzo: il video fa il giro del web

L'episodio intorno a mezzanotte, quando la banda, in meno di due minuti, è riuscita a spingere e portar via una Peugeot 208

Giovinazzo - giovedì 25 settembre 2025 10.39
Sta facendo il giro della rete, ed è ormai divenuto virale, il video dell'ennesimo furto di auto avvenuto a Giovinazzo, sul lungomare di Levante, da parte della banda della Porsche Macan, già segnalata nei giorni scorsi in altri furti d'auto avvenuti in città e nell'area metropolitana di Bari. Sul caso, intanto, indagano i Carabinieri.

I fatti risalgono intorno alla mezzanotte di ieri, quando dalle immagini immortalate da un residente della zona si notano alcuni uomini vestiti di scuro e col volto coperto che, usando il suv della Porsche, riescono a portar via una Peugeot 208 parcheggiata sul lungomare Esercito Italiano. Il modus operandi è quello solito - la manomissione della centralina e la "spinta" per la messa in moto - e a niente sembrano servire gli antifurti ed i block system. Infine, la rapida fuga in via Rodogni.

La tecnica non è affatto nuova, episodi analoghi sono già stati raccontati a Giovinazzo: le segnalazioni di colpi simili, infatti, si susseguono in ogni dove a nord di Bari e nella sesta provincia pugliese. Il tutto, poi, davanti ai residenti, agli automobilisti e ai passanti, uno dei quali ha ripreso la scena con il proprio smartphone. Il video dura 84 secondi, mentre le immagini alimentano la preoccupazione dei cittadini che invocano maggiore sicurezza e più controlli, specie nelle ore notturne.

Già negli anni passati altri due casi simili, sempre a Giovinazzo - il primo nella centralissima piazza Vittorio Emanuele II, il secondo in via De Turcolis, fra i luoghi della movida giovinazzese - fecero il giro del web e gli amministratori comunali incontrarono il prefetto di Bari per cercare una soluzione all'escalation criminale.
  • Furti Giovinazzo
Rifiuti bruciati: la rabbia dei residenti del rione Immacolata
25 settembre 2025 Rifiuti bruciati: la rabbia dei residenti del rione Immacolata
Festa Santi Medici, il programma a Giovinazzo
25 settembre 2025 Festa Santi Medici, il programma a Giovinazzo
Altri contenuti a tema
In quattro incappucciati, ma il piano salta. In fuga a mani vuote In quattro incappucciati, ma il piano salta. In fuga a mani vuote I fatti nel residence Roscini: i ladri, disturbati dall'arrivo di due residenti, sono fuggiti. Uno ha impugnato una custodia alla cintola, forse una pistola
Centro di bevande nel mirino dei malviventi: rubate bottiglie e denaro Centro di bevande nel mirino dei malviventi: rubate bottiglie e denaro I ladri sono penetrati nella sede di Turturro Beverage in via Bitonto. Magazzino passato al setaccio, indagano i Carabinieri
Razzia notturna nell'area di servizio Eni, danni per migliaia di euro Razzia notturna nell'area di servizio Eni, danni per migliaia di euro È successo lungo la strada statale 16 bis, in direzione sud: sfondato un muro, danneggiate alcune porte
Ladri in azione nella sede dell'Abaco, ma restano a mani vuote Ladri in azione nella sede dell'Abaco, ma restano a mani vuote Una banda di quattro malviventi, nella notte, si è introdotta negli uffici di via Gioia. Indagano i Carabinieri
5 Entrano in tabaccheria a colpi di piccone, poi la fuga con il bottino Entrano in tabaccheria a colpi di piccone, poi la fuga con il bottino Furto in viale Moro: i malviventi sono fuggiti con contanti, sigarette e tagliandi delle lotterie istantanee. Indagano i Carabinieri
Furto nell'agro di Giovinazzo, rubati due cavalli in località Sant'Eustachio Furto nell'agro di Giovinazzo, rubati due cavalli in località Sant'Eustachio Il fatto è avvenuto ieri mattina, indagano i Carabinieri. Altri episodi registrati fra Mottola, Massafra e Martina Franca
Sventa il furto di un'auto, ma viene ferito da uno dei ladri Sventa il furto di un'auto, ma viene ferito da uno dei ladri Tentano il colpo in via Lupis, lui li scopre e li mette in fuga: ferito al gomito sinistro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri
Ladri in azione in via Framarino a Giovinazzo: il video è virale Ladri in azione in via Framarino a Giovinazzo: il video è virale Vestiti di nero scendono da un appartamento sfruttando un pluviale. Sinistra Italiana insorge
Dal 26 settembre nelle sale del Bastione c'è la mostra di arte contemporanea
25 settembre 2025 Dal 26 settembre nelle sale del Bastione c'è la mostra di arte contemporanea
In Puglia si vota il 23 e 24 novembre 2025, firmati i decreti per le elezioni
24 settembre 2025 In Puglia si vota il 23 e 24 novembre 2025, firmati i decreti per le elezioni
Code e rallentamenti: mercoledì nero sulla 16 bis tra Giovinazzo e Bari
24 settembre 2025 Code e rallentamenti: mercoledì nero sulla 16 bis tra Giovinazzo e Bari
XIV Mese dell'Alzheimer: doppio appuntamento alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo
24 settembre 2025 XIV Mese dell'Alzheimer: doppio appuntamento alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo
Nel fine settimana Giovinazzo celebra le Giornate Europee del Patrimonio
24 settembre 2025 Nel fine settimana Giovinazzo celebra le Giornate Europee del Patrimonio
Salvo Binetti Parrucchieri è Official Hair Stylist della Milano Fashion Week PE 2026 insieme a Wella
24 settembre 2025 Salvo Binetti Parrucchieri è Official Hair Stylist della Milano Fashion Week PE 2026 insieme a Wella
Regione Puglia, presentata la revisione del Piano Triennale dei Servizi 2024-2026 ai sindacati
24 settembre 2025 Regione Puglia, presentata la revisione del Piano Triennale dei Servizi 2024-2026 ai sindacati
Giubileo 2025, al Museo Diocesano la mostra “Nel tuo nome. L’arte parla di comunità”
24 settembre 2025 Giubileo 2025, al Museo Diocesano la mostra “Nel tuo nome. L’arte parla di comunità”
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.