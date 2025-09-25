Rubano un'auto sul lungomare di Giovinazzo: il video fa il giro del web

Sta facendo il giro della rete, ed è ormai divenuto virale, il video dell'ennesimo furto di auto avvenuto a Giovinazzo, sul lungomare di Levante, da parte della banda della, già segnalata nei giorni scorsi in altri furti d'auto avvenuti in città e nell'area metropolitana di Bari. Sul caso, intanto, indagano iI fatti risalgono intorno alla mezzanotte di ieri, quando dalle immagini immortalate da un residente della zona si notano alcuni uomini vestiti di scuro e col volto coperto che, usando il suv della, riescono a portar via unaparcheggiata sul lungomare Esercito Italiano. Il modus operandi è quello solito - la manomissione della centralina e la "spinta" per la messa in moto - e a niente sembrano servire gli antifurti ed i block system. Infine, la rapida fuga in via Rodogni.La tecnica non è affatto nuova, episodi analoghi sono già stati raccontati a Giovinazzo: le segnalazioni di colpi simili, infatti, si susseguono in ogni dove a nord di Bari e nella sesta provincia pugliese. Il tutto, poi, davanti ai residenti, agli automobilisti e ai passanti, uno dei quali ha ripreso la scena con il proprio smartphone. Il video dura, mentre le immagini alimentano la preoccupazione dei cittadini che invocano maggiore sicurezza e più controlli, specie nelle ore notturne.Già negli anni passati altri due casi simili, sempre a Giovinazzo - il primo nella centralissima piazza Vittorio Emanuele II, il secondo in via De Turcolis, fra i luoghi della movida giovinazzese - fecero il giro del web e gli amministratori comunali incontrarono il prefetto di Bari per cercare una soluzione all'escalation criminale.