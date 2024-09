Gruppo Megamark, buono sconto del 15% sugli acquisti fatti con la card “Dedicata a te”

Un supporto in più per le famiglie in difficoltà

Il Gruppo Megamark di Trani, realtà leader del sud Italia nella distribuzione moderna con quasi 600 punti vendita a insegnesostiene l'iniziativa, lapromossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) per sostenere le famiglie meno abbienti.In tutti i punti vendita A&O, Dok, Famila e Sole 365 del Gruppo Megamark aderenti all'iniziativa, infatti, i clienti che effettueranno gli acquisti(specificati nell'allegato 1 del Decreto Ministeriale del 4 giugno 2024) con la social card, riceverannoper l'intero assortimento dei punti vendita.La social card "Dedicata a te", attiva dal 9 di settembre, è destinata alle famiglie composte da almeno tre persone con Isee inferiore a 15.000 euro e prive di altre forme di sostegno alla povertà; il contributo economico, pari a cinquecento euro, potrà essere utilizzato per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità, carburanti e abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale."Sono sempre di più le famiglie in difficoltà nell'acquisto di beni di prima necessità - dichiara il Cavaliere del Lavoro, presidente del Gruppo Megamark – complici inflazione, immobilità dei salari e disoccupazione. Apprezziamo le politiche a sostegno dei redditi, pur consapevoli che non sono sufficienti a risolvere i problemi economici di molte famiglie italiane".