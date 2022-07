Danza sportiva, Sofia Fiorentino è vice campionessa d'Italia

Un argento nazionale e il passaggio di merito nella prestigiosa. Giovinazzo e la scuola di ballo, unica associazione sul territorio affiliata alla, sono in festa per, 14 anni, fresca vice campionessa nazionale ai campionati italiani di danza sportiva.Grande soddisfazione da parte dell'atleta giovinazzese, dei suoi due genitori, dell'impeccabile direzione artistica affidata all'insegnante, tecnico professionista diplomato(maestri italiani di danza sportiva) e giudice nazionale(International Dance Organization) e di tutti i suoi collaboratori. Il suo secondo posto conferma l'eccellente tradizione del sodalizio sportivo che, ogni anno, sforna un elevato numero di atleti che compongono laitaliana.A Catania, ai campionati italiani di danza sportiva riservati alle due categorie latin style (tecnica, sincronizzato e coreografico) e freestyle (tecnica, sincronizzato, coreografico e battle), il 25 giugno scorso la 14enne di Giovinazzo s'è imposta su ben 80 ballerine partecipanti conquistando il titolo di vice campionessa italiana nella categoria latin style, guadagnando così il passaggio di merito nella prestigiosa. Il secondo brillante risultato dopo quello ottenuto sei giorni prima.Il 19 giugno l'atleta ha conquistato il titolo di campionessa italiana latin style sincronizzato classe A, con la sua compagna. Risultati importanti per la giovinazzese, alla sua seconda partecipazione ai campionati italiani portati a compimento con successo, riempiendo di orgoglio il club e la coach Illuzzi.