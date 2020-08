Stanotte nuova disinfestazione contro mosche e zanzare

Si svolgeranno dalle 23.00 di questa sera le nuove operazioni di disinfestazione adulticida contro mosche e zanzare, progranmate dal Comune di Giovinazzo.Le raccomandazioni sono quelle di sempre: chiudere infissi esterni, non lasciare su balconi o davanzali indumenti o alimenti esposti, non esporre animali in spazi esterni ed evitare di essere in strada al momento in cui avverrà il passaggio degli operatori.