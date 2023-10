Questa notte nuova disinfestazione adulticida a Giovinazzo

Il Comune di Giovinazzo ha previsto per questa notte, tra lunedì 2 e martedì 3 ottobre, nuove operazioni diLe operazioni avranno inizio alle ore 23.00, salve avverse condizioni meteo, e continueranno per tutta la notte nei vari quartieri del territorio cittadino. Dall'ente comunale, come sempre in questi casi, viene richiesta ai cittadini ed alle cittadine massima attenzione.Le raccomandazioni sono le seguenti: non lasciare panni stesi o alimenti o animali domestici sui balconi o sui davanzali; non circolare per strada al momento dell'esecuzione della disinfestazione.