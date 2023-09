Il 18 settembre nuova disinfestazione contro mosche e zanzare

Lunedì 18 settembre 2023, a partire dalle ore 23,00 salvo avverse condizioni meteo, è prevista una nuova disinfestazione adulticida contro mosche e zanzare.Il Comune di Giovinazzo rammenta ai cittadini, a scopo precauzionale, di chiudere gli infissi esterni, non lasciare gli indumenti stesi o altri oggetti o alimenti fuori dall'abitazione, di non sostare per strada durante le stesse e di tenere in casa gli animali domestici.