A Giovinazzo nuova disinfestazione contro mosche e zanzare

Il Comune di Giovinazzo informa la cittadinanza che questa sera, lunedì 28 agosto, saranno ripetute le operazioni di disinfestazione adulticida contro mosche e zanzare su tutto il territorio comunale.La disinfestazione partirà alle 23.00 e proseguirà per tutta la notte. Si consiglia quindi di non farsi trovare in aree pubbliche al passaggio degli operatori, di togliere panni ed alimenti da balconi e davanzali, di tenere in casa animali domestici.