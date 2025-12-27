Sole e vento di Maestrale nell'ultima domenica dell'anno a Giovinazzo

Ultima domenica dell'anno caratterizzata dal cielo sereno su Giovinazzo, con ventilazione sostenuta da quadranti nord-occidentali. Mare da molto mosso ad agitato e temperature massime mai sopra i 13°. Pomeriggio in prevalenza soleggiato e rare velature, serata stellata sui 9° ma percezione di 6-7°, per via delle correnti che continueranno ad incrementare di intensità con conseguente aumento del moto ondoso. Minime della notte in calo ulteriore, vicine ai 7° (5° nell'agro). Farà freddo per tutta la settimana sino a Capodanno, ma ci sarà prevalenza di sereno.SOLE - Sorge: 7:16, Tramonta: 16:30LUNA - Leva: 11:47, Cala: 0:13 - Gibbosa crescente