Territorio
Sole e mare calmo nella seconda domenica di settembre a Giovinazzo
C'è ancora tempo per un tuffo in mare
Giovinazzo - domenica 14 settembre 2025
Sole e temperature davvero gradevoli a Giovinazzo in questa seconda domenica di settembre. Mare calmo e massime sino a 29°. Pomeriggio soleggiato e serata stellata. Minime della notte sui 21°.
La settimana sarà ugualmente assai clemente, ideale per momenti di relax dopo la ripresa.
DOMENICA 14 SETTEMBRE
SOLE - Sorge: 6:29, Tramonta: 19:04
LUNA - Leva: 23:15, Cala: 14:38 - Luna calante
La settimana sarà ugualmente assai clemente, ideale per momenti di relax dopo la ripresa.
DOMENICA 14 SETTEMBRE
SOLE - Sorge: 6:29, Tramonta: 19:04
LUNA - Leva: 23:15, Cala: 14:38 - Luna calante