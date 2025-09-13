Giovinazzo - Porticciolo da Levante. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Sole e mare calmo nella seconda domenica di settembre a Giovinazzo

C'è ancora tempo per un tuffo in mare

Giovinazzo - domenica 14 settembre 2025
Sole e temperature davvero gradevoli a Giovinazzo in questa seconda domenica di settembre. Mare calmo e massime sino a 29°. Pomeriggio soleggiato e serata stellata. Minime della notte sui 21°.
La settimana sarà ugualmente assai clemente, ideale per momenti di relax dopo la ripresa.

DOMENICA 14 SETTEMBRE
SOLE - Sorge: 6:29, Tramonta: 19:04
LUNA - Leva: 23:15, Cala: 14:38 - Luna calante
