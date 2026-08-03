Celebrazione Padre Eterno. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Celebrazione Padre Eterno. Foto Gianluca Battista
Religioni

Inizia il Triduo in onore del Padre Eterno

Celebrazioni all'alba ed al tramonto nella chiesetta rurale tra Giovinazzo e Terlizzi

Giovinazzo - lunedì 3 agosto 2026
Inizia quest'oggi, lunedì 3 agosto, il Triduo in preparazione della Festa della Trasfigurazione di Nostro Signore, in programma il 6 agosto.
Padre Francesco Depalo e Padre Pasquale Rago, rispettivamente amministratore e viceamministratore della Concattedrale di Santa Maria Assunta, celebreranno sante messe all'alba ed al tramonto all'interno della meravigliosa chiesetta rurale del Padre Eterno, nell'agro tra Giovinazzo e Terlizzi.
Si tratta di una tre giorni di intensissima spiritualità, probabilmente uno dei momenti liturgici più belli a Giovinazzo, che fonde tradizione e fede profonda. Di seguito il richiamo al programma completo:

IL PROGRAMMA

Il Triduo
Dal 3 al 5 agosto
Ore 6.00 - Santo Rosario
Ore 6.30 - Santa Messa
Ore 18.30 - Santo Rosario
Ore 19.00 - Santa Messa



  • Padre Eterno
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