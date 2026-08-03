Inizia il Triduo in onore del Padre Eterno

IL PROGRAMMA

Inizia quest'oggi, lunedì 3 agosto, il, in programma il 6 agosto.Padre Francesco Depalo e Padre Pasquale Rago, rispettivamente amministratore e viceamministratore della Concattedrale di Santa Maria Assunta, celebreranno sante messe all'alba ed al tramonto all'interno della meravigliosa, nell'agro tra Giovinazzo e Terlizzi.Si tratta di una tre giorni di intensissima spiritualità, probabilmente uno dei momenti liturgici più belli a Giovinazzo, che fonde tradizione e fede profonda. Di seguito il richiamo al programma completo:Dal 3 al 5 agostoOre 6.00 - Santo RosarioOre 6.30 - Santa MessaOre 18.30 - Santo RosarioOre 19.00 - Santa Messa