Miss Mamma Italiana: premiata anche una giovinazzese

"Miss Mamma Italiana DAMIGELLA D'ONORE" DEBORAH MAZZUZI, 45 anni, estetista, di Cagliari, mamma di Desirè ed Angelica, di 11 e 5 anni;

"Miss Mamma Italiana MIO" SONIA TIRELLI, 25 anni, dipendente di Pubblica Amministrazione, di Mantova, mamma di Ethan di 4 anni;

"Miss Mamma Italiana GLAMOUR" LAURA DI PIETRO, 39 anni, impiegata, di Brebbia (VA), mamma di Christian di 8 anni;

"Miss Mamma Italiana FASCINO" CATERINA PASQUALE, 35 anni, docente nel settore moda, di Mesoraca (KR), mamma di Giovanni di 11 anni;

"Miss Mamma Italiana SPORTIVA" VANESSA MASIERO, 32 anni, impiegata, di Conselve (PD), mamma di Ginevra di 1 anno;

"Miss Mamma Italiana ROMANTICA" ALICE ZOLI, 42 anni, commerciante, di San Pietro in Campiano (RA), mamma di Alessio di 20 anni;

"Miss Mamma Italiana DOLCEZZA" MARIA RUSSO LACERNA, 41 anni, imprenditrice digitale, di Campitello di Marcaria (MN), mamma di Giovanni ed Aurora, di 14 ed 8 anni;

"Miss Mamma Italiana SOLARE" LAURA TRASCINELLI, 34 anni, impiegata, di Traversetolo (PR), mamma di Camilla ed Anna, di 8 e 5 anni;

"Miss Mamma Italiana SORRISO" MARIA GRAZIA POSILLICO, 42 anni, impiegata, di Mercallo (VA), mamma di Maria Rosaria, Maria Francesca e Gregorio, di 12, 9 e 5 anni;

"Miss Mamma Italiana FASHION" ELISA ZACCHINI, 43 anni, responsabile commerciale, di Piombino (LI), mamma di Enea di 7 anni;

"Miss Mamma Italiana RADIOSA" CLAUDIA DANESIN, 44 anni, operaia, di Resana (TV), mamma di Sophie e Leonardo, di 16 e 12 anni;

"Miss Mamma Italiana SPRINT" ANNA BELLO, 40 anni, imprenditrice, di Giovinazzo (BA), mamma di Ilary e Giulia, di 12 e 7 anni;

"Miss Mamma Italiana Premio Speciale ROMAGNA MIA - EDIZIONI MUSICALI CASADEI SONORA" ELEONORA MONACELLI, 41 anni, infermiera, di Vignone (VB), mamma di Alessio, Leonardo e Giulio, di 15, 12 ed 8 anni.

Lo storico concorso ideato e organizzato da Paolo Teti, anche quest'anno continua ad offrire alle mamme l'opportunità di potersi esprimere per quel che sono, che sanno fare, che hanno da dire o che sognano di sperimentare. Non si contano le donne che sono diventate mamme mentre stavano svolgendo attività di formazione, artistiche, intellettuali o percorsi che avrebbero potuto portarle a fare una vita e un lavoro del tutto diverso da ciò che stanno facendo. "Miss Mamma Italiana" diventa il loro palco, la loro vetrina, la loro nuova opportunità per continuare da dove erano rimaste, per misurarsi in contesti mai sperimentati oppure, più semplicemente, per potersi divertire ed evadere dalla routine della quotidianità."Miss Mamma Italiana" sostiene Arianne, associazione Onlus per la lotta all'Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora oggi non molto conosciuta, che colpisce quasi 4 milioni di donne italiane in età fertile.Le mamme finaliste (selezionate tra le vincitrici delle selezioni regionali svolte in tutta Italia, in occasione delle Pre Finali che si sono tenute sempre a Bellaria Igea Marina, a partire da giovedì 30 luglio), hanno sfilato in passerella con abiti eleganti, dopo di che, ogni partecipante ha avuto a disposizione uno spazio per farsi conoscere meglio, per fare una riflessione o sostenere una prova di abilità, che rispecchiasse la propria personalità (come cantare, ballare, cimentarsi in esercizi ginnici e in varie prove creative).La giuria, Presieduta da Paolo Borghesi, Presidente di Fondazione Verdeblu di Bellaria Igea Marina, ha proclamato vincitrice, con il titolo di Miss Mamma Italiana 2026", LAURA MASCHERONI, 33 anni, di Cassano d'Adda (MI), sposata da 4 anni con Simone e mamma di Manuel di 4 anni e di Loris di 1 anno e mezzo.Laura, che è una donna solare, simpatica e dolcissima, insieme a suo marito, gestisce un'impresa agricola, con 300 mucche da latte ed il suo sogno nel cassetto, è quello di avviare una fattoria didattica, per far conoscere ai bambini, il valore dell'agricoltura ed il rispetto per la natura.Queste le altre fasce assegnate:Laura Mascheroni e le altre mamme vincitrici di questa edizione saranno protagoniste del Calendario "Miss Mamma Italiana 2027".La serata è stata condotta da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso e Rosaria Renna di Radio Monte Carlo.Ospiti d'onore, l'imitatrice e comica Manuela Aureli, la cantante Aurora Foti, vincitrice dell'ultima edizione del "Canta Bozzolo" (festival canoro di interesse nazionale, che si svolge ogni anno a Bozzolo, in provincia di Mantova) e le Mamme Miss vincitrici delle passate edizioni del concorso, che hanno sfilato in passerella con i meravigliosi abiti da sposa "Batani Sposa". L'evento è stato ripreso dalle telecamere di Canale Italia.Le acconciature ed il make up delle mamme, sono stati curati dagli hair stylist Roberto Foschi, Valerio Collini, Gianroberto Violini, Maurizio Vitali, Giampaolo Dissegna, Donatella Gazzato, Giulia Peruzzi, Rosanna Maroni, Roberta Fattori, Marieta Bequiri e dalla make up artist Farfa.