Si placa il vento, ma torna la pioggia su Giovinazzo

Si va placando il vento di Maestrale che ha sferzato il Nord Barese in queste ultime 48 ore e sarà di fatto sostituito da correnti meridionali di moderata intensità. A Giovinazzo cielo in prevalenza sereno al primissimo mattino, ma poi le nuvole torneranno ad addensarsi e nella parte centrale della domenica ci saranno nuove precipitazioni, anche consistenti. Mare con moto ondoso prima in netta diminuzione, poi a sera, con il sopraggiungere del Ponente tornerà ad ingrossarsi. Massime della domenica sui 20°, leggermente in risalita, ma in linea con la media autunnale, minime sui 14°. Lunedì possibilità di brevi rovesci a sera, con tempo variabile.SOLE - Sorge: 6:51, Tramonta: 18:29LUNA - Leva: 17:36, Cala: 4:36 - Gibbosa crescente