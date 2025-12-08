Pitbull inferocito scappa di casa, recuperato dalla Polizia Locale

Una donna aggredita e ferita da uno dei suoi cani,, scappato e recuperato poco dopo sul lungomare di Giovinazzo. Un drammatico episodio, che riaccende l'allarme sulla gestione e sull'aggressività intrinseca di alcune razze canine, è avvenuto il 1 dicembre alle ore 16.50 in un'abitazione in via Ricapito.Tre pitbull, tenuti all'interno di un appartamento al piano terra, si sono inspiegabilmente scagliati l'un contro l'altro in una violenta e sanguinosa rissa. La scena di terrore ha coinvolto una donna che si trovava in casa, la quale, con coraggio, ha tentato di frapporsi tra i cani per provare a sedare la colluttazione. I suoi tentativi, però, sono risultati vani e pericolosi: la ragazza è rimasta ferita, presumibilmente per morsi o traumi da impatto, tanto da rendere necessario l'intervento delNel pieno del caos, uno dei cani è riuscito a divincolarsi dal violento scontro, evadendo dall'abitazione e fuggendo in strada. La potenziale minaccia di un animale di questa razza in stato di libertà e alterazione ha richiesto il tempestivo intervento di una pattuglia della, subito allertata per gestire l'emergenza. Gli agenti, dopo una ricerca durata all'incirca un paio d'ore, hanno recuperato l'esemplare sul lungomare Marina Italiana. Era accovacciato sugli scogli del litorale.Grazie all'intervento delle forze dell'ordine l'animale è stato recuperato e messo in sicurezza, scongiurando il rischio reale di ulteriori aggressioni a passanti o ad altri animali. L'episodio, intanto, solleva ancora una volta interrogativi sulla sicurezza pubblica e sulla detenzione di cani la cui razza è potenzialmente aggressiva.