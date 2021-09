L'intervento in via De Turcolis, dove un black out ha interessato la zona. Sul posto anche i tecnici Enel

Momenti di paura, ieri sera a Giovinazzo. L'allarme è scattato attorno alle ore 20.30 quando i residenti di via De Turcolis, nelle immediate vicinanze del lungomare Marina Italiana, hanno avvertito, a pochi minuti l'uno dall'altro, per poi rimanere completamente al buio. L'intera zona è rimasta inAd andare in tilt, con due esplosioni, è stata una cabina dell'interrata, da, che ha provocato una serie di disservizi nell'intero quartiere e nelle zone adiacenti. L'allarme è stato dato da alcuni residenti, i quali hanno visto fuoriuscire una colonna di fumo dalla cabina e vari detriti sparsi lungo la strada. Ben presto l'aria si è impregnata di un odore acre. Sul posto, oltre alla, sono intervenuti iche hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area.Sul luogo dell'accaduto sono arrivati i tecnici dell'che, sino alle prime luci dell'alba, hanno lavorato alacremente per mettere dapprima in sicurezza la cabina e poi ripristinare la fornitura elettrica, ora tornata alla normalità. Da accertare l'origine dell'accaduto, preceduto da due boati, sentiti distintamente in tutta la zona.