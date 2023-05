Sette unità e una nuova autoscala di 24 metri per i Vigili del Fuoco

tutta nuova e tecnologica per ilriconosciuto con l'attribuzione di una classe, «nella consapevolezza dell'estensione territoriale e della complessità che caratterizza» un'area che comprende anche Bisceglie, Bitonto, Giovinazzo e Terlizzi.Da ieri, infatti, gli uomini delpossono contare su ulteriorie un mezzo molto importante per gli interventi quotidiani - che si aggiunge a un'autobotte pompa con un serbatoio d'acqua con una capacità di 7.400 litri - «grazie al raggiunto numero di, in grado di coprire le esigenze operative». Il, con una nota del comandante, ha assegnato un'autoscala che arriva aUn'autoscala funzionale, che permetterà al personale di raggiungere con più facilità i tetti di abitazioni e fabbricati in caso di incendi. «Allo stato attuale - si legge ancora nella missiva - l'organico dei vigili permanenti è completo dellepreviste». L'incremento di uomini e l'arrivo di un'autoscala in dotazione è, pertanto, una buona notizia per aumentare la sicurezza degli interventi degli uomini dele delle persone che vengono portate in salvo in varie situazioni di emergenza.Un risultato voluto fortemente, fra gli altri, dalle organizzazioni sindacali, dai consiglieri di, che presentarono un ordine del giorno per porre all'attenzione della massima assise la carenza di personale e dal sindaco di Terlizzi,