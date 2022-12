Scoppia un incendio su un'imbarcazione ormeggiata nel porto di Giovinazzo, c'è un ferito. Si mette subito in moto la macchina di emergenza e di security in porto, coordinata dall': il rogo è stato domato dai, il ferito invece è stato tratto in salvo dal. Sul posto pure laNiente paura, nessun ferito, s'è trattato di un'esercitazione volta a verificare la prontezza operativa dei sistemi di soccorso locali. Una simulazione assolutamente realistica visto che sono intervenuti tutta una serie di mezzi di soccorso: la, con la, ha messo in atto le misure previste dal piano antincendio, ilha soccorso un uomo ferito, mentre ihanno spento l'incendio su un'imbarcazione ormeggiata ai piedi del Torrione Aragonese.Mattinata speciale, dunque, quella di oggi quando a bordo della natante è scoppiato l'incendio con fiamme. La sala operativa dellas'è messa in assetto di sicurezza ed è subito scattato il piano, un'esercitazione che viene di norma svolta a cadenza semestrale, in ossequio ad una disposizione del codice della navigazione che individua nel comandante del porto la figura responsabile dell'adozione dei provvedimenti per fronteggiare le varie situazioni di emergenza.«La simulazione - le parole dei soccorritori - si è conclusa con esito positivo». Insomma, tutto ha funzionato alla perfezione. Merito della sinergia tra le varie forze dell'ordine «perché queste prove servono a sperimentare i sincronismi e a rivelare le criticità per poterle migliorare e essere operativi in situazioni di emergenza».