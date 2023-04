4 foto Un'altra tragedia sfiorata: si stacca un gattone dall'Ive, chiusa via Marconi

Avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi, ma fortunatamente il grosso gattone in pietra calcarea che si è staccato stamane, alle ore 09.15, dall'istitutonon ha coinvolto persone o cose. Fortuna ha voluto che il cedimento sia avvenuto in un momento in cui lungo la strada non c'era nessuno.Sul posto, dopo la segnalazione pervenuta al, è arrivata la, mentre successivamente si è reso necessario l'intervento dei, giunti dalcon quattro mezzi e l'autoscala, per rimuovere i detriti e per mettere in sicurezza l'intero balcone da cui si è staccata la mensola. E mentre sono in corso i dovuti accertamenti finalizzati alla tutela della pubblica incolumità, il tratto iniziale di via Marconi è stato chiuso al traffico.La questione dell'ex convento dei domenicani è delicata. Lo sa bene pure il sindaco,, che susbotta: «Non mi contengo più: qualcuno poteva restarci sotto essendo una strada trafficata. Ho chiarito alla Città Metropolitana le responsabilità di quest'incuria e di quest'assenza di manutenzione. Già qualche mese fa, di notte ( 27 novembre 2022 ), un altro masso cadde sul sagrato di San Domenico e anche quella volta si poteva verificare un sinistro mortale».Il primo cittadino è un fiume in piena: «Non ci accontentiamo delle messe in sicurezza di emergenza, auspichiamo la definitiva manutenzione su tutti i cornicioni, balconi e finestre dell'Ive. E pretendiamo di togliere quelle transenne oscene dal sagrato di un complesso monumentale settecentesco come quello di San Domenico. La pazienza è finita, la pubblica amministrazione ha le possibilità di intervenire con urgenza quando si verificano casi di pericolo come questo»., intanto, hanno provveduto al primo intervento di messa in sicurezza «ma occorre portare a termine il lavoro», ha concluso Sollecito. Sul posto, inoltre, si è precipitato anche il delegato dellaall'istituto giovinazzese,: «Abbiamo verificato il cedimento del quarto gattone di un balcone di via Marconi, nonostante ci fosse già una rete di protezione verde che, evidentemente,».L'intervento di messa in sicurezza è in corso. «nella speranza di poter riaprire al traffico, il prima possibile, via Marconi». Lo stesso delegato, a quasi un anno dalla fine dei lavori, ha informato il responsabile dell'ufficio tecnico metropolitano,al fine di realizzare, a stretto giro, gli interventi di somma urgenza.