La scintilla molto probabilmente dale poi le fiamme che hanno avvolto l'intera cucina. Incendio nella notte appena trascorsa in un appartamento di via Cappuccini: il rogo, su cui sono in corso accertamenti, è divampato intorno alle ore 02.00 nell'abitazione, poi dichiarata, al secondo piano di uno stabile.Nella casa, in quel momento, si trovava solo. Le fiamme, divampate a causa di un corto circuito all'impianto elettrico del frigorifero (ma questa è solo una delle ipotesi al vaglio, nda), si sono subito estese alla cucina provocando una notevole quantità di fumo. La donna, svegliata dall'odore del fumo e dal crepitio delle fiamme, resasi conto del pericolo, si è prontamente messa in salvo, fino all'arrivo di due squadre deidel vicinoGli uomini delhanno messo in salvo la donna e provveduto allo spegnimento delle fiamme, che hanno interessato la cucina oltre a provocare danni da fumo all'appartamento (, nda), mentre l'intero palazzo è stato evacuato a scopo precauzionale sino al termine delle operazioni di spegnimento. La donna è stata soccorsa dal: le sue condizioni non destano preoccupazione, non ha riportato ustioni né è rimasta intossicata.Sul posto sono arrivati anche idella, mentre si indaga per ricostruire la dinamica dei fatti, le cause di quanto successo restano ignote, ma l'ipotesi che si fa strada per un evento che appare accidentale è legato al corto circuito del frigorifero presente nella cucina. Nessun ferito, ma casa inagibile.