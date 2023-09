Micio incastrato in una finestra. Arrivano i Vigili del Fuoco alla "San Giovanni Bosco"

Il gattino è ora in cura grazie al gruppo de I felini di Giovinazzo

Intervento deidel distaccamento di Molfetta ieri mattina, 19 settembre, all'interno dellaUn gattino era rimasto, ormai da giorni, incastrato in un finestrone di un ambiente adibito a deposito. Il suo miagolio aveva attirato il personale scolastico rientrato dopo il fine settimana e finalmente martedì mattina c'è stato l'intervento risolutivo dei pompieri.Intervento rapido, che non ha affatto disturbato il regolare svolgimento delle lezioni. Il micio è ora stato affidato al gruppo de I felini di Giovinazzo, che gli ha assicurato le prime cure. A quanto si apprende dalla pagina Facebook dei volontari animalisti, purtroppo il piccolo felino potrebbe perdere una zampina che gli dovrebbe essere amputata, ma sopravvivrà.Un storia in parte a lieto fine, grazie alla prontezza del personale scolastico ed all'intervento dei Vigili del Fuoco.