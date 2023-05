Vigili del Fuoco, «grave carenza di personale al Distaccamento di Molfetta»

La grave carenza di personale presso ilè diventata ormai insostenibile e sta provocando non pochi disagi tanto al personale quanto al sistema stesso di gestione del soccorso.A lanciare l'allarme sono le organizzazioni sindacali di settore -- le quali nei giorni scorsi hanno lanciato l'allarme ai sindaci di Molfetta, Terlizzi, Bitonto e, aree territoriali queste ultime che rientrano nella competenza della sede molfettese.Il distaccamento dislocato nella zona artigianale di Molfetta è di categoriauna delle più alte in Puglia, classificazione che prevede tra le altre cose la presenza di mezzi specifici per interventi complessi, oltre a due squadre operative per turno. In base a questo tipo di classificazione dovrebbero essere operativeper tutto il comprensorio di Molfetta, Terlizzi, Bitonto eQuesto, però, solo sulla carta. Di fatto, spiega lanella lettera inviata ai sindaci, «, determinando di conseguenza l'annullamento del mezzo si supporto (ad esempio l'autobotte), riducendo la risposta operativa del dispositivo di soccorso, in un'area geografica ad alto rischio, motivata dalla presenza di insediamenti industriali, commerciali ed artigianali, compromettendo con ogni probabilità l'efficacia del soccorso reso ai cittadini».Non solo. Nelmanca ancheche, nei casi di emergenza, giunge dal Comando di Bari con il rischio che i numerosi tempi di percorrenza non siano sempre adeguati alle evenienze.Le organizzazioni sindacali chiedono dunque ai primi cittadini di far sentire la propria voce presso i comandi provinciali affinché si arrivi, in occasione della prossima mobilità nazionale, a un potenziamento deladeguato alle necessità dei territori coinvolti.