Monossido di carbonio in un appartamento: arrivano i Vigili del Fuoco

L'allarme è scattato nella notte in via don Sturzo: quattro persone sono state soccorse dal personale del 118

Quattro persone, nel corso della notte appena passata, sono state soccorse dagli operatori sanitari dela causa di una esalazione da monossido di carbonio all'interno di un appartamento di Giovinazzo, al quartiere 167, che ha richiamato sul posto, oltre ai, anche i colleghi deldiL'episodio è avvenuto al quinto piano di uno stabile in via don Sturzo, alla periferia nord della città. In quel momento - erano all'incirca le ore 00.40 - nell'abitazione si trovavano un uomo, una donna e i loro due figli: l'allarme è scattato quando tutti gli occupanti dell'abitazione hanno iniziato ad accusare sintomi respiratori. Sul posto, col, sono intervenuti gli uomini del, che si sono resi conto di una concentrazione di monossido di carbonio nell'abitazione.A quel punto sono stati allertati i caschi rossi del, di stanza presso il, i quali, attraverso l'utilizzo di un sofisticato rilevatore di sostanze pericolose, hanno confermato la presenza del gas inodore, insapore e incolore che deriva dalla combustione incompleta di idrocarburi. Le quattro persone sono state soccorse dal personale del: fortunatamente stanno tutti bene e nessuno è dovuto ricorrere alle cure ospedaliere.Il sospetto - ma questa, al momento, è solo un'ipotesi deiche dovranno chiarire cosa abbia portato alla fuga di gas - che il problema sia scaturito dalla caldaia dell'appartamento: è stata chiusa per le varie verifiche del caso, per chiarire con precisione come sono andati i fatti e cosa abbia scaturito la fuga.