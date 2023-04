Cornicioni pericolanti in via De Turcolis, intervengono i Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Molfetta, questa mattina, 29 aprile, ina Giovinazzo.Da uno stabile si sono infatti staccati pezzi di cornicione, rendendo necessario l'arrivo dei pompieri che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area. Non si registrano danni a persone, ma sono in corso valutazioni statiche sul condominio.Seguiranno aggiornamenti.