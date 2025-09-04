Lavori al Campo Sportivo di Giovinazzo, il VIDEO del sindaco Sollecito

Nuovi aggiornamenti sull'avanzamento dei cantieri all'interno dell'area deldi Giovinazzo.Il sindaco Michele Sollecito, accompagnato dall'assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo, ha voluto fare il punto della situazione. Sono terminati i lavori alla pista di atletica leggera di ultimissima generazione, ma aspetto ancor più importante, è stata finalmentefatto che permetterà l'omologazione del campo per gare dei campionati FIGC.Procedono anche i lavori all'interno dell'immobile in prossimità del Campo Sportivo. Sarà completamente ristrutturata una palestra al coperto, mentre sta per aver avvio il cantiere per una tensostruttura con campi di calcio a 5, pallavolo e basket che permetterà allenamenti anche in inverno. Con questi due nuovi campi al chiuso, Giovinazzo sarà dotata di quattro spazi differenti per alcune discipline molto importanti per la città. Sorgerà anche un campo di bocce che farà il paio con quello del Parco Scianatico.Infine i nuovi spogliatoi, dove si stanno rifinendo le parti interne. Un luogo finalmente degno di ospitare tanti ragazzi e tante ragazze giovinazzesi, speriamo al più presto realmente operativo al 100%.Sotto il nostro scritto, il video del sindaco.