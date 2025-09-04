Tribuna ospiti De Pergola
Tribuna ospiti De Pergola
Attualità

Lavori al Campo Sportivo di Giovinazzo, il VIDEO del sindaco Sollecito

Completate pista di atletica e tribuna ospiti

Giovinazzo - giovedì 4 settembre 2025
Nuovi aggiornamenti sull'avanzamento dei cantieri all'interno dell'area del Campo Sportivo "Raffaele De Pergola" di Giovinazzo.
Il sindaco Michele Sollecito, accompagnato dall'assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo, ha voluto fare il punto della situazione. Sono terminati i lavori alla pista di atletica leggera di ultimissima generazione, ma aspetto ancor più importante, è stata finalmente completata la tribunetta per gli ospiti, fatto che permetterà l'omologazione del campo per gare dei campionati FIGC.

Procedono anche i lavori all'interno dell'immobile in prossimità del Campo Sportivo. Sarà completamente ristrutturata una palestra al coperto, mentre sta per aver avvio il cantiere per una tensostruttura con campi di calcio a 5, pallavolo e basket che permetterà allenamenti anche in inverno. Con questi due nuovi campi al chiuso, Giovinazzo sarà dotata di quattro spazi differenti per alcune discipline molto importanti per la città. Sorgerà anche un campo di bocce che farà il paio con quello del Parco Scianatico.
Infine i nuovi spogliatoi, dove si stanno rifinendo le parti interne. Un luogo finalmente degno di ospitare tanti ragazzi e tante ragazze giovinazzesi, speriamo al più presto realmente operativo al 100%.
Sotto il nostro scritto, il video del sindaco.

  • Michele Sollecito
  • Campo sportivo Giovinazzo
  • Gaetano Depalo
Pro Loco Giovinazzo, partito il laboratorio musicale: buona la prima
4 settembre 2025 Pro Loco Giovinazzo, partito il laboratorio musicale: buona la prima
Due giorni di festa e riflessione per Alleanza Verdi e Sinistra a Giovinazzo
3 settembre 2025 Due giorni di festa e riflessione per Alleanza Verdi e Sinistra a Giovinazzo
Altri contenuti a tema
Orizzonti Futuri ripristinerà completamente l'area giochi di piazzetta Jacobellis Vita di città Orizzonti Futuri ripristinerà completamente l'area giochi di piazzetta Jacobellis Era stata data alle fiamme nella notte tra il 29 ed il 30 luglio scorsi da vandali
Scuole e palazzetto vandalizzati, interventi del Comune di Giovinazzo Scuole e palazzetto vandalizzati, interventi del Comune di Giovinazzo Focus sul comportamento di molti "nostri figli", ma anche su vecchie cattive abitudini degli adulti
Sollecito esalta la tradizione musicale delle bande e celebra la musica lirica Vita di città Sollecito esalta la tradizione musicale delle bande e celebra la musica lirica Un post per omaggiare la "Filippo Cortese" ed un momento della Festa Patronale visto come patrimonio da preservare
Spettacoli musicali, vietata la vendita di bevande in contenitori di alluminio e vetro Spettacoli musicali, vietata la vendita di bevande in contenitori di alluminio e vetro L'ordinanza del sindaco Sollecito valida sino al 31 agosto
Rogo giochi piazzetta Jacobellis: ragazzi ridono dopo aver appiccato il fuoco - il VIDEO Cronaca Rogo giochi piazzetta Jacobellis: ragazzi ridono dopo aver appiccato il fuoco - il VIDEO Il sindaco Sollecito ha diffuso il video ripreso da una telecamera posta su una impalcatura in zona
Sicurezza e ordine pubblico, il sindaco di Giovinazzo in Prefettura a Bari Cronaca Sicurezza e ordine pubblico, il sindaco di Giovinazzo in Prefettura a Bari Sollecito: «Elaborate alcune proposte di cui sarà informato il Ministero dell'Interno»
Giovinazzo al 75,62% di differenziata. Attestato di merito dalla Regione Puglia Giovinazzo al 75,62% di differenziata. Attestato di merito dalla Regione Puglia Sollecito: «Risultato raggiunto grazie ai cittadini responsabili»
Livellata l'area attigua al Centro Comunale di Raccolta Livellata l'area attigua al Centro Comunale di Raccolta Verifiche e campionamenti di rito effettuati a monte
Tragedia alla stazione di Trani: circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Foggia-Bari
3 settembre 2025 Tragedia alla stazione di Trani: circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Foggia-Bari
Centro storico, non si placa l'abbandono di rifiuti domestici nei cestini
3 settembre 2025 Centro storico, non si placa l'abbandono di rifiuti domestici nei cestini
Il 6 settembre santa messa al Padre Eterno
3 settembre 2025 Il 6 settembre santa messa al Padre Eterno
Orizzonti Futuri ripristinerà completamente l'area giochi di piazzetta Jacobellis
2 settembre 2025 Orizzonti Futuri ripristinerà completamente l'area giochi di piazzetta Jacobellis
La Sagra della pizzella non si svolgerà: ecco perché
2 settembre 2025 La Sagra della pizzella non si svolgerà: ecco perché
Una nuova discarica sulla provinciale tra Giovinazzo e Terlizzi
2 settembre 2025 Una nuova discarica sulla provinciale tra Giovinazzo e Terlizzi
Più accoglienza e sicurezza: l’infermiere di processo nei Pronto Soccorso della ASL Bari
2 settembre 2025 Più accoglienza e sicurezza: l’infermiere di processo nei Pronto Soccorso della ASL Bari
Gabriella Genisi a Giovinazzo per le nuove indagini di Lolita Lobosco
2 settembre 2025 Gabriella Genisi a Giovinazzo per le nuove indagini di Lolita Lobosco
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.