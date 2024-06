Partita la terza fase dei lavori al Campo sportivo "De Pergola"

Diverrà una vera e propria Cittadella dello Sport e dopo l'inaugurazione del 5 marzo 2023, ildi Giovinazzo vivrà finalmente una nuova vita.Sono partiti agli inizi del mese di giugno i lavori per il secondo step della ristrutturazione complessiva dell'impianto, quella che lo renderà fruibile anche per gare di categorie superiori.Operai al lavoro dapprima per liberare tutti gli spazi occupati da materiale depositato, sono stati demoliti i muretti per il completamento della pista d'atletica "professional" che sarà poi omologata. Sarà quindi realizzata - come ci ha spiegato l'assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo - una nuova recinzione anti-sfondamento sempre in ambito sicurezza.Si passerà quindi a realizzare un campo polifunzionale, uno di bocce e una nuova palestra che si aggiungeranno al nuovo manto erboso sintetico ed alla pista stessa, in modo da far divenire il "De Pergola"Una fase dei lavori molto attesa dagli sportivi e che si completerà nei prossimi mesi riguarderà poi il nuovo impianto di illuminazione, con l'installazione di torri faro (fondamentali in inverno anche per gli allenamenti) e con una copertura della parte centrale della tribuna. Ma non finirà qui, perché l'amministrazione comunale metterà completamente a norma il "De Pergola" realizzando una settorino per gli ospiti, in modo da poter ospitare partite di campionati superiori. Infine si procederà alla restauro ed efficientamento degli spogliatoi, con nuove docce, climatizzazione e spazi più confortevoli.Il finanziamento ricevuto per questa fase dei lavori è di 1.962.370 euro e deriva dal PNRR. Giovinazzo è stata beneficiaria di fondi per quattro progetti su quattro nell'ambito dei 480 comuni che li hanno ricevuti. L'importo complessivo dell'opera dopo la gara è di 1.285.374, 97 euro.«Si tratta della seconda fase dei lavori, dopo un cospicuo finanziamento intercettato dall'Assessorato ai Lavori Pubblici alcuni anni fa - ha spiegato Depalo -. Crediamo in un luogo che possa realmente diventare luogo di incontro e di crescita di nuove generazioni. Sembrava un sogno, qualche anno fa, e non lo è affatto. Questo lo dedico soprattutto a chi ha scritto pagine della propria vita su quel terreno di gioco. Ciò che era divenuto un problema ora è una risorsa. Prima era degrado, ora diverrà bellezza ed aggregazione. Parlavamo del "De Pergola" al passato, invece ora credo si potrà vivere un bel presente e presto un radioso futuro».