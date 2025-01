Al Campo sportivo di Giovinazzo alzata la prima torre faro

È stata alzata per nella giornata di ieri, 15 gennaio, all'interno deldi Giovinazzo laUn fatto a suo modo storico per lo sport locale, poiché l'impianto non è mai stato dotato prima d'ora di illuminazione artificiale.«Si tratta - ha spiegato l'assessore ai Lavori Pubblici,, che ha fortemente voluto il restyling del campo sportivo - di quattro, dotate di moderni proiettori a led che consentiranno l'omologazione del campo di gioco e della nuova pista di atletica, che verrà posata tra qualche mese, anche per le gare in notturna.Questo intervento, insieme a tutto ciò che ha già trasformato un campo di patate in un terreno di gioco bellissimo e desiderato, sta contribuendo a cambiare un contenitore abbandonato per decenni a se stesso in quella che abbiamo ribattezzato Cittadella dello sport. Un passaggio epocale per la nostra città. Io non vivo di polemiche ma di fatti concreti e ciò che è un problema, se non trovi le soluzioni, resta, appunto, un problema. In questi anni io, in prima persone, e tutti noi dell'amministrazione comunale abbiamo trasformato i problemi in risorse. E questo è bene ribadirlo ogni tanto», ha concluso Depalo.Sotto l'articolo il video postato dal sindaco Michele Sollecito sulle operazioni di innalzamento della torre faro.