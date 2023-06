Road to Battiti Live: è il giorno di Mengoni ed Elodie a Giovinazzo

È certamente l'evento musicale dell'anno a Giovinazzo e saranno tantissimi i fan provenienti da tutto il Barese che arriveranno nella cittadina adriatica sin da questo pomeriggio, 26 giugno.saranno oggi a Giovinazzo per registrare la loro esibizione dal vivo che sarà poi trasmessa nella puntata gallipolina di, il fortunato format del Gruppo Norba che sarà poi trasmesso sulle reti Mediaset e che lo scorso fine settimana ha portato a Bari migliaia di spettatori.Il Radio Live Show sarà dunque in Piazza Vittorio Emanuele II a partire dalle 19.00, con la contestuale diretta in radio e in tv con i dj Marco Guacci e Claudia Cesaroni. Ai loro microfoni arriveranno quindi Marco Mengoni ed Elodie, i quali, al termine del radio live show, intorno alle 22.00, si esibiranno in cala Porto, registrando la loro performance che sarà trasmessa in tv tra qualche settimana.Un evento fortemente voluto a Giovinazzo dall'assessora alla Cultura ed al Turismo,che ha pressato l'organizzazione affinché la città ospitasse due interpreti di grande prestigio. Richieste accontentate dal Gruppo Norba ed oggi, 26 giugno, ci sarà l'attesissimo evento che porterà in riva al basso Adriatico centinaia, forse migliaia di ammiratori ed ammiratrici dei due cantanti.Elodie era già stata a Giovinazzo, ospite del regista Pippo Mezzapesa, durante le riprese del film "Ti mangio il cuore", che è valso ai due diversi premi, mentre per Mengoni si tratta di una prima assoluta.Ciò che è certo è che per Giovinazzo sarà un ennesimo spot in chiave nazionale, mettendola nuovamente al centro dei flussi turistici pugliesi insieme ad altre gettonatissime località.