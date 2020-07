Regolamento borgo antico, Stallone: «Mai esistito prima. Siamo ad una svolta»

ALCUNI ARTICOLI DEL NUOVO REGOLAMENTO PER IL CENTRO STORICO

Il nuovo Regolamento borgo antico Documento PDF

L'ultimo Consiglio comunale di Giovinazzo ha approvato con i voti della maggioranza e l'astensione delle opposizioni il nuovoUn centro storico tra i più amati della Puglia centrale e forse meglio conservati, ma che negli anni ha stentato a decollare, sino ai lavori del 2017 a Levante. C'è tuttavia ancora molto da fare e ne è conscio anche l'Assessore all'Urbanistica,, che ha così commentato quanto accaduto nell'assise del 14 luglio scorso: «Un Regolamento che disciplinasse vari aspetti legati alle attività produttive ed al decoro nel nostro borgo antico non è mai esistito e penso possa trattarsi di unaIo penso - ha aggiunto - che si tratti di un atto necessario ad evitare scempi da parte di privati ed imprenditori, come purtroppo accaduto in passato».E se gli si chiede che parte del Regolamento lui apprezzi di più, Stallone non ha dubbi: «Le norme sul decoro sono fondamentali per un rilancio definitivo di un luogo che ci invidiano in tanti, ma che ancora non ha tutte le caratteristiche per dirsi tra i più visitati. Puntiamo a far aprire botteghe artigiane ed a promuovere prodotti locali di qualità soprattutto - ha continuato l'Assessore all'Urbanistica -, cosa che è realtà per esempio in centri quali Monopoli, Polignano a Mare e Trani e che invece non ha mai interessato Giovinazzo. Lasciatemi anche evidenziare - ha sottolineato - come c'è da dire grazie a chi è venuto da fuori anni fa ad investire nella nostra città vecchia, quando i giovinazzesi non ci credevano affatto. A loro mi rivolgo: se ci sono giovani interessati ad investire, il Comune di GiovinazzoI nostri sportelli sono aperti, siamo pronti a raccogliere idee e proposte, ma devono arrivare dalle giovani generazioni. Artigianato e promozione dei prodotti locali sono il tassello che manca, oltre ad alcuni accorgimenti sul decoro. Ce la possiamo fare - ha concluso - solo se ci crediamo tutti».Interessante la lettura di alcuni dei 22 articoli che compongono il nuovo Regolamento che, è bene precisarlo, si sovrappone a quello per gli esercizi commerciali e vuol introdurre vincoli anche per i privati al fine di mantenere determinati standards estetici.Noi ve lo alleghiamo integralmente a questo articolo, ma per esempio è significativo, in ottica investimenti,in cui si legge che «il Comune promuove, d'intesa con i rappresentanti delle associazioni interessate, progetti di. Detti progetti di valorizzazione commerciale possono prevedere: a) la realizzazione di opere infrastrutturali, di arredo urbano o di rilevante riorganizzazione della logistica; b) l'attivazione o la modifica di servizi urbani; c) il riuso di locali esistenti pero il potenziamento di quelle esistenti; d) l'attuazione di azioni di promozione».si specifica che non è consentita la vendita di «materiali per l'edilizia ed articoli termoidraulici, fatto salvo i locali destinati esclusivamente a fini espositivi; autoveicoli e motoveicoli nuovi ed usati; - pneumatici; - macchine ed attrezzature per l'industria e l'artigianato; - prodotti, macchine ed attrezzature per l'agricoltura e la zootecnica». Però si possono insediare falegnamerie, vetrerie ad uso espositivo od artistico e friggitorie.invece si fa riferimento alla rinnovata possibilità di avviare attività di vendita e promozione di «a) prodotti agroalimentari tipici pugliesi e locali in particolare, intesi come prodotti realizzati con materie prime di provenienza locale e/o regionale, da aziende agricole ed agroalimentari operanti nella Regione; b) prodotti dell'artigianato tipico pugliese, intesi come prodotti realizzati con materie prime di provenienza regionale e realizzati ad opera di artigiani operanti nella Regione». L'attestazione è sostanzialmente un'autocertificazione che attesti che i prodotti derivati da filiera interamente pugliese secondo i criteri stabiliti dall'Ente regionale.Le "Botteghe storiche", evidenzia l'articolo 6, sono quelle cheCi sono poi una serie di norme che disciplinano lo svolgimento di fiere e manifestazioni varie, nonché chi possa iniziare un'attività, come nell'articolo 9: «Nel Borgo Antico sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:ermo restando i divieti previsti all'art. 4 del presente regolamento».Sin qui il quadro generale rivolto alle attività produttive. Quanto al decoro, interessante l'articolo 12 e 15 in materia di soppalchi e recupero di cortili ed aree interne agli immobili, e gli articoli dal 17 al 19 che di fatto disciplinano tutte quelle attività che possono essere messe in atto dai privati per restaurare immobili o effettuarvi lavori manutentivi. In particolare all'art.17 si leggeSin qui un breve sunto di alcune norme. Per tutte le vostre curiosità vi proponiamo in allegato il documento integrale.