Centro storico Giovinazzo, l'amministrazione comunale incontra i residenti

Un incontro pubblico durante il quale di discuterà di alcune decisioni da prendere congiuntamente all'Amministrazione comunale.Il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, la Giunta e i consiglieri incontreranno martedì prossimo, 27 febbraio, alle ore 18.30, nella Sala consiliare "Luciano Pignatelli", a Palazzo di Città,per confrontarsi sulla realizzazione del nuovo parcheggio in via Fossato e dei lavori sul basolato storico con i fondi del PNRR.«Come abbiamo già più volte detto, abbiamo il piacere di confrontarci con i residenti del centro storico per illustrare le prossime novità sia inerenti i lavori del basolato sia il funzionamento del parcheggio che sta sorgendo in via Fossato - annuncia il sindaco Sollecito - Ci teniamo che all'incontro partecipi la maggior parte dei residenti del borgo antico».