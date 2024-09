“Casi el paraíso”, al cinema il film girato a Giovinazzo

A partire da oggi, 12 settembre, è nelle sale cinematografiche il filmdel regista Edgar San Juan programmato in 1.500 sale messicane e distribuito dal colosso della distribuzione 'Cinepolis' per poi allargare la sua uscita nel resto dell'America Latina, negli Stati Uniti e poi anche in Italia.Girato in Puglia a giugno 2023, le riprese hanno visto coinvolta anche la città di Giovinazzo.di Edgar San Juan, con protagonisti Andrea Arcangeli, Esmeralda Pimentel, Karol Sevilla, Miguel Rodarte e Maurizio Lombardi, racconta di truffatore italiano che si finge principe e va a Città del Messico per sfruttare il fascino dell'élite locale per la nobiltà europea. Prodotto da Film Tank, in co-produzione con 'Interlinea Film' di Maurizio Antonini (distributore in Italia), il film è sostenuto dal Ministero della Cultura, dall'Apulia Film Fund e Regione Puglia, dal fondo messicano Eficine, oltre ad essere una delle prime co-produzioni con l'Italia sostenute da Ibermedia.Il produttore diMaurizio Antonini, dopo il grande successo di pubblico avuto con la proiezione del docufilm da lui prodotto e girato a Giovinazzo dal titolo "Pattini e acciaio" nell'ambito di Cinema sotto le stelle (alla presenza della regista Rossella Devenuto insieme a tutti i protagonisti), iniziativa curata dall'Amministrazione comunale, si dice estremamente soddisfatto.«Siamo molto felici di comunicare che questa settimana è uscito in Messico, su oltre 1500 schermi il film "Casi el Paraiso"- spiega Antonini- " Un film girato interamente in Puglia e principalmente a Giovinazzo dove hanno soggiornato anche gli attori e la troupe messicana. Il film è stato supportato dalla Apulia Film Commission e la produzione in Puglia è stata curata dalla OZ film. La prima in Puglia si terrà alla XXV edizione del Festival del Cinema Europeo che si terrà a Lecce dal 9 al 16 novembre prossimi».Ma non è finita. In questi giorni le riprese di una serie d'azione filippina dal titolo "e a breve anche le riprese relative alla serie tv "I casi dell'avvocato Guerrieri" tratta dai romanzi dello scrittore barese Gianrico Carofiglio.«Possiamo certamente dire, con grande entusiasmo e orgoglio, che Giovinazzo sta risultando sempre più interessante come set cinematografico e televisivo, se consideriamo anche le riprese di alcune fiction già girate in città e quelle che stanno per girarsi - dichiara il sindaco- Il cinema e la tv sono dei mezzi potentissimi per mostrare la bellezza della nostra città e per creare un importante indotto economico oltre ad un crescente interesse turistico che già stiamo rilevando. Pertanto, ben vengano gli artisti a girare qui da noi, sono e saranno sempre i benvenuti».«Tanto cinema a Giovinazzo - dichiara con altrettanto entusiasmo l'assessore alla Cultura e al Turismo,La nostra città accoglie periodicamente produzioni audiovisive, diventando un set a cielo aperto, anche con le produzioni di importanti spot pubblicitari girati qui da noi e andati in onda sulla tv nazionale. La città si rileva sempre un territorio accogliente, di grande bellezza e con location di valore che, grazie al cinema e alla tv, vengono così ulteriormente conosciute. Abbiamo dimostrato altresì capacità di gestione dei rapporti con le produzioni e grande spirito di accoglienza. Siamo alla fine di un'estate intensa, che vedrà ancora iniziative svolgersi nel mese di settembre, e nuovamente la nostra città protagonista nelle immagini di una importante serie TV girata da noi lo scorso anno».L'assessore si riferisce alla seconda stagione diche andrà in onda su Canale 5, in prima serata, da venerdì 20 settembre. La fiction girata lo scorso anno in prevalenza a Giovinazzo, nel centro storico, vede tra i protagonisti l'attore Giuseppe Zeno.