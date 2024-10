Iniziata schedatura e catalogazione Lavori Pubblici e Urbanistica dal 1923 ad oggi

«Abbiamo iniziato da giorni l'importante lavoro di schedatura e catalogazione di tutto l'archivio Urbanistica e Lavori Pubblici dal 1923 in poi».L'annuncio è arrivato via social nella giornata di ieri, 14 ottobre, dal sindaco Michele Sollecito: «Il materiale cartaceo - ha quindi spiegato il primo cittadino, una lunga esperienza nel settore della digitalizzazione - sarà custodito presso un deposito idoneamente attrezzato mentre le pratiche saranno tutte disponibili on demand in digitale. In questo modo coniughiamo la sicurezza degli archivi e degli ambienti di lavoro con l'informatizzazione dei nostri dati».A custodire dati cartacei preziosi per tantissimi giovinazzesi sarà l'Organizzazione Aprile, leader nel settore non solo in Puglia. Un passo avanti per gli archivi comunali che libereranno spazi, ma soprattutto una scelta che porterà i cittadini con pochi clic a poter consultare ciò di cui hanno bisogno.