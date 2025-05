Referendum, la sezione PD di Giovinazzo per cinque "sì"

La locale sezione del PD di Giovinazzo ha incontrato la consigliera regionale e vice segretaria del PD Pugliae il segretario generale dell'area metropolitana della Federazione lavoratori della conoscenza CGIL Bari, per fare chiarezza sui contenuti dei cinque referendum abrogativi del 8 e 9 giugno su lavoro e cittadinanza.L'incontro è stato moderato dall'avvocato, in qualità di vice segretario del PD sezione di Giovinazzo, la quale ha previamente spiegato l'importanza del voto e del recarsi a votare quale espressione di capacità critica dei cittadini difronte all'"assordante silenzio" dei mezzi di informazione nonché all'invito a non recarsi alle urne da parte degli esponenti del go nazionale.Di notevole pregnanza l'intervento della consigliera regionalela quale ha ricordato il suo impegno attivo in favore dei lavoratori e delle lavoratrici e delle loro famiglie per una migliore qualità e sicurezza del lavoro, per il contrasto al dumping contrattuale nonché per la stabilità occupazionale. Interventi fattivi i suoi finalizzati a garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori tutti, argomenti peraltro oggetto dei quesiti referendari.Esaustivo e puntuale è stato l'intervento del segretario provinciale della FLC CGIL Bari il quale ha abilmente inquadrato le tematiche oggetto dei quesiti referendari nella realtà quotidiana in cui sempre più spesso si parla di precarietà del lavoro, di infortuni e mancata sicurezza sui posti di lavoro. La Sua attenzione si è focalizzata sull'importanza della mobilitazione al di fuori dei circoli e della sezione perché la gente comprenda il significato e l'importanza di andare a votare per modificare l'attuale normativa in favore dei lavoratori e delle lavoratrici.Richiamo pienamente condiviso dal folto pubblico presente in sezione.L'evento si è concluso con l'importante risultato portato a casa dalla Parchitelli con la doppia preferenza di genere, finalmente diventata legge in base alla quale ciascun cittadino pugliese potrà esprimere uno o due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata , queste non potranno riferirsi a candidati dello stesso sesso.«Un risultato straordinario non per niente scontato - queste le parole della consigliera regionale - poiché da oggi la politica pugliese è più inclusiva e rappresentativa».Al termine degli interventi del pubblico presente, l'evento si è concluso con l'invito dell'avvocato Eleonora Alessandra Adesso a recarsi alle urne perché votare è sinonimo di democrazia e libertà di esprimere la propria opinione