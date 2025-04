Uova di Pasqua AIL: a Giovinazzo i banchetti per sostenere la ricerca scientifica

torna nelle piazze di tutta Italia la grande raccolta per sostenere la ricerca e dare speranza alle famiglie degli ammalati di leucemie, linfomi e mieloma.A Giovinazzo i banchetti saranno aperti al pubblico«Dentro un Uovo di Pasqua AIL - scrivono dall'associazione punto di riferimento nazionale per malati ematoncologici - c'è molto di più di una semplice sorpresa. C'è il sostegno ad oltre 140 studi scientifici ogni anno, il finanziamento di borse studio per giovani ricercatori e il supporto ai Centri Ematologici in tutta Italia. Ci sono i sogni di migliaia di pazienti che tu puoi aiutarci a realizzare. Per continuare a far crescere la Ricerca abbiamo bisogno del tuo aiuto: scegliendo le Uova di Pasqua AIL con un contributo minimo di 15 euro ci aiuterai a sostenere la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma e a portare aiuto a tanti pazienti. Se oggi il 70% dei malati affetti da un tumore del sangue guarisce o cronicizza la malattia, è grazie agli oltre 50 anni di lavoro di AIL e al tuo sostegno».Le donazioni così ricevute serviranno ad AIL ad organizzare il servizio di cure domiciliari per adulti e bambini, sostenere servizi socio-assistenziali (sostegno psicologico, legale, trasporto e accompagnamento, consegna farmaci, disbrigo pratiche e supporti economici), accogliere gratuitamente pazienti e familiari nelle Case alloggio AIL realizzate vicino ai maggiori Centri di Ematologia, collaborare a sostenere le spese per il funzionamento dei Centri di Ematologia e di Trapianto di cellule staminali, la realizzazione o il rinnovo di ambulatori, day hospital e reparti di ricovero e ad acquistare apparecchiature all'avanguardia e sostiene scuole e sale gioco in ospedale per i bambini e i ragazzi ricoverati.