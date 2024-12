L'AIL Giovinazzo dona Stelle di Natale alle cinque parrocchie

Una iniziativa in fondo semplice ma dal grande significato.L', guidata dalla referentei, ha voluto donareLe piante sono state acquistate dai volontari (i fondi finiranno alla ricerca su leucemie, linfomi e mieloma) poiché erano avanzate nella vendita natalizia e quindi donate alle singole parrocchie cittadine. Cinque stelle di Natale per cinque comunità parrocchiali.Un segnale di vicinanza ai volontari cattolici che quotidianamente danno il loro supporto all'AIL, ma anche un modo per ribadire l'unità di una comunità che in fatto di solidarietà ed amore per il prossimo non può davvero dirsi seconda a nessuno.Di seguito la lettera indirizzata ai sacerdoti prima della donazione:«Caro don...,in occasione del Santo Natale, I'AIL- Associazione Italiana Leucenmie Linfomi e Mieloma, ha portato a termine la campagna natalizia nazionale "Ogni malato ha la sua STELLA". Il gruppotenendo fede allo spirito dell'iniziativa e prendendo spunto dalle parole ricevute in dono dal Santo Padre il 14 dicembre durante l'udienza speciale dell'associazione AIL, Vuole farTl dono di alcune Stelle di Natale (simbolo della campagna) come segno di vicinanza alle persone in difficoltà. Ci diventa difficile raggiungere personalmente tutti, per cui Ti chiediamo attraverso questo piccolo gesto di farTi portavoce del nostro gesto di dono e della nostra vicinanza."La Logica del Dono è il principale antidoto alla cultura dello scarto. Guardiamo a quel Bimbo donato al Mondo perché tutti possiamo essere Salvati." (Papa Francesco)Auguri di Buone FesteIl gruppo Volontari AlL Giovinazzo».