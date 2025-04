Uova di Pasqua AIL, Giovinazzo ancora una volta solidale nella lotta alle leucemie

Nel fine settimana scorso, del 4, 5 e 6 aprile, i banchetti dell'a sostegno della ricerca susono stati meta di tante cittadine e tanti cittadini che volevano acquistare le buone Uova di Pasqua di cioccolato.Con un contributo di appena 15 euro si sosteneva una campagna a favore degli ammalati ematoncologici e delle loro famiglie.Giovinazzo ha risposto "presente" e sono state vendute ben, per un importo totale tra vendita ed oblazioni volontarie(il rendiconto ufficiale si potrà visionare sul sito ufficiale di AIL BARI tra qualche giorno).Danaro raccolto a beneficio di ricercatori, medici e personale sanitario in lotta quotidiana per sconfiggere le leucemie ed i mielomi e per sostenere le famiglie degli ammalati.«I volontari della sezione AIL di Giovinazzo - si legge in una nota - ringraziano tutti i cittadini che ogni anno sostengono e ci sostengono. Rinnoviamo altresì l'invito a chiunque voglia avvicinarsi per dare un contributo fattivo come volontario. La ricerca - si sottolinea - ha bisogno non solo di sostegno economico ma anche di un impegno annuale nelle piazze e nelle strade delle nostre città. Per qualsiasi informazione in tale senso è possibile chiamare il numero 3490783736 (Francesca). Vi aspettiamo».In realtà sono i giovinazzesi che ringraziano loro per l'impegno pervicace e silenzioso per una causa nobilissima.