Uova di Pasqua AIL Giovinazzo
Uova di Pasqua AIL Giovinazzo
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Tornano nelle piazze giovinazzesi le Uova di Pasqua dell'AIL

Un sostegno alla lotta contro leucemie, linfomi e mieloma

Giovinazzo - martedì 17 marzo 2026 Comunicato Stampa
Sabato 21 e domenica 22 marzo tornano i banchetti per la grande raccolta per sostenere la ricerca e dare speranza alle famiglie degli ammalati. AIL, infatti, finanzia la ricerca su leucemie, linfomi, mieloma e le altre malattie del sangue; organizza il servizio di cure domiciliari per adulti e bambini; sostiene servizi socio-assistenziali (sostegno psicologico, legale, trasporto e accompagnamento, consegna farmaci, disbrigo pratiche e supporti economici); accoglie gratuitamente pazienti e familiari nelle Case alloggio AIL realizzate vicino ai maggiori Centri di Ematologia; collabora a sostenere le spese per il funzionamento dei Centri di Ematologia e di Trapianto di cellule staminali, la realizzazione o il rinnovo di ambulatori, day hospital e reparti di ricovero, l'acquisto di apparecchiature all'avanguardia; sostiene scuole e sale gioco in ospedale per i bambini e i ragazzi ricoverati.

A Giovinazzo i banchetti saranno aperti al pubblico in piazza Vittorio Emanuele II sabato 21 e domenica 22 marzo, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 17.30 alle 20.30.
«Dentro un Uovo di Pasqua AIL - scrivono dall'associazione punto di riferimento nazionale per malati ematoncologici - c'è molto di più di una semplice sorpresa. C'è il sostegno ad oltre 140 studi scientifici ogni anno, il finanziamento di borse studio per giovani ricercatori e il supporto ai Centri Ematologici in tutta Italia. Ci sono i sogni di migliaia di pazienti che tu puoi aiutarci a realizzare.
Per continuare a far crescere la Ricerca abbiamo bisogno del tuo aiuto: scegliendo le Uova di Pasqua AIL con un contributo minimo di 15 euro ci aiuterai a sostenere la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma e a portare aiuto a tanti pazienti. Se oggi il 70% dei malati affetti da un tumore del sangue guarisce o cronicizza la malattia, è grazie agli oltre 50 anni di lavoro di AIL e al tuo sostegno».
Un sostegno che Giovinazzo non ha mai fatto mancare ogni anno e che, ne siamo certi, anche in questa occasione sarà rinnovato.
Per informazioni potete contattare la responsabile Francesca al 3490783736 anche con messaggio Whatsapp.
  • Uova di Pasqua AIL
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