Uova di Pasqua AIL Giovinazzo, banchetti ancora in piazza anche di domenica

I volontari che operano per associazioni benefiche sono il meglio che la società italiana possa esprimere. Quelli dell'e glisono un pezzo importante di quella (per fortuna) vasta comunità che opera per il bene sociale, la salvaguardia della salute altrui, il sostegno alla ricerca scientifica.I banchettisaranno ancora una volta in piazza Vittorio Emanuele II, ai piedi di Palazzo di Città, dalle 9.30 alle 13.00 per la vendita delleL'obiettivo è sostenere la ricerca sullecon un contributo di appena 15 euro.«Se oggi il 70% dei malati affetti da un tumore del sangue guarisce o cronicizza la malattia, è grazie agli oltre 50 anni di lavoro di AIL e al tuo sostegno», spiegano dall'associazione che si batte contro leucemie, mieloma e linfomi. Già nella serata del 4 e nell'intera giornata di sabato 5 aprile, sono stati tanti i giovinazzesi a rispondere "presente" per una causa nobilissima. Chi non lo avesse fatto, può recarsi ai banchetti sino ad esaurimento scorte.