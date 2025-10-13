Controlli Impregico-Polizia Locale su rifiuti. <span>Foto Comune di Giovinazzo </span>
Controlli Impregico-Polizia Locale su rifiuti. Foto Comune di Giovinazzo
Attualità

Raccolta differenziata, sanzioni alle attività produttive di Giovinazzo

Assessore Rucci: «Risultato pessimo, controlli serrati»

Giovinazzo - lunedì 13 ottobre 2025 15.16 Comunicato Stampa
Tolleranza zero per le attività produttive che non differenziano i rifiuti in modo corretto e presto si passerà alle utenze domestiche. Stamattina, l'assessore all'Ambiente, Alberto Rucci, accompagnato da una pattuglia di agenti della Polizia Locale e da una squadra dell'Impregico, l'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti a Giovinazzo, ha ispezionato tutti i masselli posizionati fuori alle attività produttive della città (si allegano foto). Il risultato è stato pessimo.

«Oggi abbiamo voluto renderci conto direttamente di come avviene la raccolta differenziata e verificare come vengono conferiti i rifiuti - spiega l'assessore Rucci - Abbiamo iniziato dalle attività produttive, ma molto presto toccherà anche alle utenze domestiche. Nei mastelli abbiamo trovato di tutto e così non va affatto bene. Anzi, gli agenti della Polizia Locale stanno già preparando le sanzioni da inviare ai trasgressori. È arrivato il momento di prenderci tutti la nostra parte di responsabilità: differenziare correttamente non è solo un obbligo, è un gesto di rispetto verso la nostra città, verso chi ci vive e verso l'ambiente che lasceremo ai nostri figli. Troppo spesso nei rifiuti troviamo materiali sbagliati o mescolati: questo vanifica gli sforzi di chi invece si impegna ogni giorno. Da oggi dobbiamo cambiare passo, con controlli serrati ma soprattutto con la collaborazione dei cittadini. Differenziare bene è un segno di civiltà, cura e orgoglio per la nostra comunità. Facciamolo, tutti».
Controlli Impregico-Polizia Locale su rifiuti
Controlli Impregico-Polizia Locale su rifiuti
Controlli Impregico-Polizia Locale su rifiuti
Controlli Impregico-Polizia Locale su rifiuti
Controlli Impregico-Polizia Locale su rifiuti
  • Rifiuti Giovinazzo
  • Polizia Locale Giovinazzo
  • Impregico
