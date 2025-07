Pubblicato avviso regionale per fornitura gratuita libri di testo

È stato pubblicato l'Avviso Regionale per l'assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per l'a.s. 2025/2026.Studentesse e studenti che nell'anno scolastico 2025/2026 frequenteranno le scuole secondarie di 1° e 2° grado, statali e paritarie, residenti sul territorio comunale e il cui nucleo familiare abbia un reddito ISEE non superiore ad € 12.000,00. Tale limite è elevato ad € 15.000,00 nel caso di famiglie numerose con 3 o più figli .I dati ISEE saranno acquisiti direttamente dalla banca dati dell'INPS tramite cooperazione applicativa; pertanto, al momento della presentazione dell'istanza è necessario che per il nucleo familiare sia già disponibile nel sistema INPS una dichiarazione ISEE valida.I Comuni assegnano il beneficio di cui al presente Avviso agli aventi diritto sulla base delle risorse agli stessi assegnate dalla Regione Puglia in sede di riparto, e secondo le modalità dagli stessi definite (buoni libro oppure rimborso delle spese sostenute oppure comodato d'uso). Nella determinazione dell'ammontare pro-capite del beneficio il Comune è tenuto a non eccedere il tetto di spesa relativo alla classe e all'indirizzo di studio frequentato dallo studente.Per presentare la tua istanza, è necessario accedere al portale regionale attraverso il seguente link: https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/libri-di-testo-2025-2026/ L'invio della domanda deve essere effettuato da uno dei genitori, da chi rappresenta il minore o dallo studente, se maggiorenne, esclusivamente online, entro:- prima finestra temporale: alle ore 12:00 del 4 luglio alle ore 12:00 del 4 agosto 2025- seconda finestra temporale: dalle ore 12:00 dell'8 settembre alle ore 12:00 del 19 settembre 2025