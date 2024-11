Rimborso libri di testo, a Giovinazzo c'è tempo sino al 22 novembre

Modulo titoli di spesa Documento PDF

Sta per scadere il tempo massimo per presentare le domande ed ottenereper l'anno scolastico 2024-2025.Pertanto il Comune di Giovinazzo sollecita chi avesse fatto istanza per l'assegnazione del rimborso di presentare, entro e non oltre ilprossimo 22 novembre, i giustificativi di spesa unitamente al modulo scaricabile sul sito del Comune di Giovinazzo ( www.comune.giovinazzo.ba.it ) nella sezione ' Notizie' oppure disponibile agli sportelli dell'Ufficio URP al piano terra di Palazzo di Città.Il modulo da presentare in allegato a questo articolo.