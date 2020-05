Contributi libri di testo, on line l'avviso pubblico del Comune di Giovinazzo

È on line, sul sito dell'Ente comunale, l'avviso pubblico rivolto alle famiglie degli studenti delle scuole di primo e secondo grado che volessero ottenere un contributo per l'acquisto dei libri di testo per l'anno scolastico 2020/2021.Si potrà far richiesta esclusivamente on line seguendo le indicazioni al link https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/libri-di-testo-2020-2021/ Possono far domanda i nuclei familiari che includono studenti i quali frequentano la scuola di primo e secondo grado e che presentano un valore ISEE 2020 in corso di validità inferiore o uguale a 10.632,94 euro. Il beneficio deve essere richiesto dal genitore o da chi rappresenta il minore (tutore, curatore o affidatario) o dallo studente stesso se maggiorenneLa domanda dovrà essere presentata on line entro le ore 14.00 del 20 luglio prossimo.