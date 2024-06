Contributo per i libri di testo a Giovinazzo: tutte le info utili

È stato pubblicato l'Avviso della Regione Puglia per l'assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2024/2025.Possono accedere al beneficio studentesse e studenti che, nell'anno scolastico 2024/2025, frequenteranno le scuole secondarie di 1°e 2° grado, statali e paritarie, residenti sul territorio regionale ed il cui nucleo familiare abbia un reddito ISEE non superiore ad € 11.000,00. Tale limite è elevato ad € 14.000,00 nel caso di famiglie numerose con 3 o più figli .L'invio della domanda deve essere effettuato da uno dei genitori, da chi rappresenta il minore o dallo studente, se maggiorenne, esclusivamente online, attraverso il seguente link: www.studioinpuglia.regione.puglia.it/libri-di-testo-2024-2025/ entro :- prima finestra temporale: dalle ore 12.00 del 17 giugno 2024 fino alle ore 12.00 del 31 luglio 2024;- seconda finestra temporale: dalle ore 12.00 del 5 settembre 2024 fino alle ore 12.00 del 16 settembre 2024;I cittadini che non accedono a internet possono rivolgersi al punto di facilitazione digitale presente all'interno della Cittadella della Cultura.Gli orari sono:Lunedì, Mercoledì e Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00;Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30.