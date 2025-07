Pro Loco Giovinazzo, chiuso il corso di lingua italiana per stranieri con una cena

La scorsa settimana si è tenuta l'ultima lezione del corso d'italiano per stranieri di livello A1per un totale di 30 ore di lezione indetto ed organizzato dallaDopo quasi due mesi di incontri all'interno della Cittadella della Cultura, fra coniugazioni di verbi e caldo incalzante, gli studenti hanno potuto rilassarsi in un contesto ludico e informale e godere di un assaggio di cultura italiana: l'aperitivo!«È stata una bellissima occasione di condivisione e incrocio di culture, lingue e aspirazioni - raccontano dall'associazione di piazza Umberto I -, sia per chi è in Italia per lavoro, sia per chi è qui per svago. Laha constatato con gioia l'entusiasmo degli studenti per un progetto utile alla loro integrazione e al raggiungimento dei loro obiettivi personali, ma anche alla creazione di nuove amicizie e conoscenze. Insomma, è stato un progetto a misura delle persone, che ha messo al primo posto le loro necessità»."Facciamo due chiacchiere", nato in seno alla Pro Loco, è stato portato avanti dalle volontarie del Servizio Civile che prestano attività presso la sede.«Un ringraziamento speciale - si legge in una nota social - va alla nostra volontariache con passione e impegno ha gestito il corso e guidato in aula i partecipanti alla scoperta della lingua italiana, e alla Dottoressa Teresa Fiorentino, che offrendo motivazione e fiducia ha reso possibile la realizzazione del progetto. Inoltre, s'intende ringraziare l'amministrazione comunale per aver messo a disposizione la Cittadella della Cultura ad uso gratuito, nonché gli addetti al Servizio Civico presso quest'ultima, che si sono adoperati al meglio per rendere lo spazio accogliente».