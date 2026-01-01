Gelo
Territorio

Primo dell'anno col gelo su Giovinazzo

Nottata con temperature vicine allo zero. Poi sole e freddo

Giovinazzo - giovedì 1 gennaio 2026
Cielo sereno e gelo su Giovinazzo in questo primo giorno del 2026. Già in nottata il termometro scenderà, con minime che si aggireranno sui 3-4°, ma per via del vento freddo di Tramontana, che però andrà scemando, si avrà una percezione vicina allo zero termico.
Al mattino sole e cielo sereno e massime sugli 8° e mare molto mosso ma con moto ondoso in diminuzione. Cielo sereno fino al tramonto, quando il termometro riprenderà a scendere. Minime sui 6°, ma nell'agro si arriverà sino a 3°. Occhio alle gelate.
Temperature in netta risalita nel fine settimana quando però tornerà la pioggia.

GIOVEDÌ 1° GENNAIO
SOLE - Sorge: 7:17, Tramonta: 16:33
LUNA - Leva: 14:13, Cala: 5:22 - Gibbosa crescente
