Primo dell'anno col gelo su Giovinazzo

Cielo sereno e gelo su Giovinazzo in questo primo giorno del 2026. Già in nottata il termometro scenderà, con minime che si aggireranno sui 3-4°, ma per via del vento freddo di Tramontana, che però andrà scemando, si avrà una percezione vicina allo zero termico.Al mattino sole e cielo sereno e massime sugli 8° e mare molto mosso ma con moto ondoso in diminuzione. Cielo sereno fino al tramonto, quando il termometro riprenderà a scendere. Minime sui 6°, ma nell'agro si arriverà sino a 3°. Occhio alle gelate.Temperature in netta risalita nel fine settimana quando però tornerà la pioggia.SOLE - Sorge: 7:17, Tramonta: 16:33LUNA - Leva: 14:13, Cala: 5:22 - Gibbosa crescente