Cala Porto, dal 17 al 22 giugno ordinato lo sgombero da imbarcazioni

Con ordinanza del Settore Primo - Patrimonio, è stato disposto lo sgombero delle aree di Cala Porto a partire dalle ore 00.00 del giorno 17 giugno 2026 fino alle ore 24.00 del giorno 22 giugno 2026.Il provvedimento interessa «tutte le imbarcazioni e le attrezzature ivi allocate, onde consentire senza condizionamenti la realizzazione della manifestazione culturale denominataedizione 2026, da realizzarsi nei giorni 19, 20 e 21 giugno 2026».Il provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo.