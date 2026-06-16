Attualità
Cala Porto, dal 17 al 22 giugno ordinato lo sgombero da imbarcazioni
Il provvedimento necessario per permettere lo svolgimento della rassegna "Conversazioni dal mare"
Giovinazzo - martedì 16 giugno 2026
Con ordinanza del Settore Primo - Patrimonio, è stato disposto lo sgombero delle aree di Cala Porto a partire dalle ore 00.00 del giorno 17 giugno 2026 fino alle ore 24.00 del giorno 22 giugno 2026.
Il provvedimento interessa «tutte le imbarcazioni e le attrezzature ivi allocate, onde consentire senza condizionamenti la realizzazione della manifestazione culturale denominata Conversazioni dal mare, edizione 2026, da realizzarsi nei giorni 19, 20 e 21 giugno 2026».
Il provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo.
Il provvedimento interessa «tutte le imbarcazioni e le attrezzature ivi allocate, onde consentire senza condizionamenti la realizzazione della manifestazione culturale denominata Conversazioni dal mare, edizione 2026, da realizzarsi nei giorni 19, 20 e 21 giugno 2026».
Il provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo.