Cala Porto. <span>Foto Giuseppe Dalbis</span>
Cala Porto. Foto Giuseppe Dalbis
Attualità

Cala Porto, dal 17 al 22 giugno ordinato lo sgombero da imbarcazioni

Il provvedimento necessario per permettere lo svolgimento della rassegna "Conversazioni dal mare"

Giovinazzo - martedì 16 giugno 2026
Con ordinanza del Settore Primo - Patrimonio, è stato disposto lo sgombero delle aree di Cala Porto a partire dalle ore 00.00 del giorno 17 giugno 2026 fino alle ore 24.00 del giorno 22 giugno 2026.

Il provvedimento interessa «tutte le imbarcazioni e le attrezzature ivi allocate, onde consentire senza condizionamenti la realizzazione della manifestazione culturale denominata Conversazioni dal mare, edizione 2026, da realizzarsi nei giorni 19, 20 e 21 giugno 2026».
Il provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo.
  • Cala Porto
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