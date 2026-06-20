Xylella
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Attività produttive

Xylella: Cia, prima battaglia vinta per il Commissario straordinario

Il presidente Fini: “Soddisfatti per l’approvazione nel ColtivaItalia. Risponde a tanti sacrifici sistema olivicolo pugliese”

Giovinazzo - sabato 20 giugno 2026 Comunicato Stampa
"Da anni sollecitiamo la nomina di un Commissario straordinario nazionale per l'emergenza Xylella. Il nostro ripetuto appello alle istituzioni, a partire dal Ministro Lollobrigida, ha portato, finalmente, a una prima risposta concreta con l'approvazione, dell'emendamento dedicato, in Commissione agricoltura alla Camera nell'ambito del ColtivaItalia". Così il presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, Cristiano Fini, esprime soddisfazione per il sistema olivicolo pugliese che da troppo tempo difende dall'epidemia un patrimonio unico del Made in Italy agroalimentare.

Cia garantisce massima collaborazione ritrovando nel provvedimento diversi dei punti sostenuti in più occasioni dalla stessa Confederazione: dalla necessità di una figura che coordini e monitori, a livello nazionale, gli interventi a sostegno e supporto del comparto, all'urgenza di una vera gestione di espianti e reimpianti, senza trascurare la centralità del ruolo della ricerca come l'essenziale previsione di una dotazione finanziaria ad hoc.

Tempestività, efficienza ed efficacia, restano gli asset chiave che dovranno governare quella che Cia auspica, per imprese e territorio pugliese, come una nuova fase di rinnovata tutela dell'olio extravergine di oliva di qualità e di tutto ciò che rappresenta, pilastro fondamentale della Cucina Italiana, patrimonio Unesco e, prima ancora, collante vero di importanti aree rurali. Anche per questo, si concluda rapidamente l'iter di approvazione del ColtivaItalia.
  • Xylella fastidiosa
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