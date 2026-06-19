A Giovinazzo l'omaggio ai Pink Floyd

Il gruppodi Giovinazzo porterà in scena questa sera, 19 giugno, il concertoun viaggio attraverso l'universo artistico e visionario dei Pink Floyd. Appuntamento fissato alle 20.30 all'interno dell'Auditorium Don Tonino Bello della parrocchia Maria SS Immacolata.propone un percorso cronologico e tematico tra alcune delle composizioni più rappresentative della band, mettendone in luce l'evoluzione stilistica e il contributo alla musica contemporanea.Lo spettacolo si presenta come un racconto in musica, costruito tra emozioni, visioni e atmosfere che accompagnano il pubblico lungo l'intera storia dei Pink Floyd, tra introspezione, sperimentazione e memoria.La selezione dei brani segue un criterio storico-tematico e consente di ripercorrere le diverse fasi della produzione musicale del gruppo, offrendo agli spettatori un'esperienza coinvolgente e coerente.Il progetto nasce a Giovinazzo dall'iniziativa di musicisti dilettanti uniti dalla passione per la buona musica e dalla volontà di condividerla con gli altri con uno spirito di partecipazione anche a fini benefici.