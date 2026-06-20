Cantiere basolato terminato, libero l'ingresso in Cattedrale da piazza Duomo

Sono terminati nelle scorse ore i lavori al basolato tra, ai piedi dell'ingresso della Cattedrale di Santa Maria Assunta. Erano iniziati tra fine aprile ed inizio maggio ed il primo tratto era stato concluso rapidamente per permettere l'insediamento di Mons. Domenico Basile il 26 aprile scorso.Complessivamente, per il rifacimento di via Santa Maria degli Angeli, di piazza Duomo, piazza Benedettine, piazzetta Zurlo, piazza Costantinopoli e via Marina, l'opera di restauro o sostituzione delle vecchie basole ammalorate è costata al Comune di GiovinazzoAd annunciare la fine del cantiere e la liberazione di quella zona così suggestiva della città da polvere e transenne è stato proprio il sindaco: «La grande bellezza! Si sono conclusi i lavori sul basolato del centro storico (in foto l'ultimo tratto dinanzi alla Cattedrale oggetto degli ultimi lavori). Grazie ai fondi PNRR abbiamo investitoe siamo pronti a continuare con altri interventi pur di custodire ancora meglio il cuore antico della nostra città. Un plauso al vicesindaco, Gaetano Depalo - ha concluso Sollecito -, che ha seguito questi lavori e tutte le maestranze intervenute».