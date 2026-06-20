Piazza Duomo. <span>Foto Staff sindaco </span>
Piazza Duomo. Foto Staff sindaco
Attualità

Cantiere basolato terminato, libero l'ingresso in Cattedrale da piazza Duomo

Sollecito lo annuncia via social e ringrazia l'assessore Depalo per il lavoro svolto

Giovinazzo - sabato 20 giugno 2026 2.07
Sono terminati nelle scorse ore i lavori al basolato tra via Marina e piazza Duomo, ai piedi dell'ingresso della Cattedrale di Santa Maria Assunta. Erano iniziati tra fine aprile ed inizio maggio ed il primo tratto era stato concluso rapidamente per permettere l'insediamento di Mons. Domenico Basile il 26 aprile scorso.

Complessivamente, per il rifacimento di via Santa Maria degli Angeli, di piazza Duomo, piazza Benedettine, piazzetta Zurlo, piazza Costantinopoli e via Marina, l'opera di restauro o sostituzione delle vecchie basole ammalorate è costata al Comune di Giovinazzo 1milione e 100mila euro a cui aggiungere oneri vari. In precedenza buona parte del borgo antico aveva usufruito di interventi di ammodernamento della pubblica illuminazione.

Ad annunciare la fine del cantiere e la liberazione di quella zona così suggestiva della città da polvere e transenne è stato proprio il sindaco Michele Sollecito: «La grande bellezza! Si sono conclusi i lavori sul basolato del centro storico (in foto l'ultimo tratto dinanzi alla Cattedrale oggetto degli ultimi lavori). Grazie ai fondi PNRR abbiamo investito oltre 2 milioni di euro nel nostro borgo antico e siamo pronti a continuare con altri interventi pur di custodire ancora meglio il cuore antico della nostra città. Un plauso al vicesindaco, Gaetano Depalo - ha concluso Sollecito -, che ha seguito questi lavori e tutte le maestranze intervenute».
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